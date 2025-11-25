Общество

Псковские профсоюзные учреждения помогают жителям Курской области

Санатории и базы отдыха Псковского областного совета профсоюзов собрали средства на новогодние подарки жителям приграничных районов Курской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Изображение: Псковский областной совет профсоюзов

Акцию по сбору средств проводят профсоюзы Курской области. В своем письме они поблагодарили Псковский областной совет профсоюзов за помощь и поддержку жителей Курской области и обратились за помощью по сбору средств для подготовки новогодних подарков. На данный момент профсоюзными учреждениями собрано и переведено более 35 000 рублей. Сбор продолжается.