Общество

Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» с Антоном Морозом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Семейные ценности», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На этот раз ведущие Анастасия Туманская и Артем Татаренко попробуют разобраться, легко ли быть отцом пятерых детей Антону Морозу.

Представлял ли он себе, что когда-нибудь станет многодетным? Какие ценности гость студии прививает детям? Что считает самым важным в воспитании? Что лучше в семье — патриархат, матриархат или демократия? Должно ли решение о рождении детей зависеть от материального достатка семьи и от помощи государства?