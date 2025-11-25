Открытие памятника Довмонту в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 28 ноября, в Пскове состоялось знаменательное событие – официальное открытие первого в России памятника святому благоверному князю Довмонту. Монумент появился в городском сквере на улице Леона Поземского, став новым символом города и местом притяжения горожан и гостей региона.
Открытие памятника собрало значительное число жителей и представителей культурной общественности. Среди присутствующих были поклонники творчества известного российского скульптора Андрея Мартьянова, автора монумента, чьи работы украшают многие российские города.
