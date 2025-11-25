Общество

Школа №2 в Пскове отмечает 65-летие

Школа №2 в Пскове отмечает свое 65-летие. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и видео далее: Борис Елкин / Telegram

«Это учебное заведение по праву занимает особое место в жизни нашего города. Здесь ежегодно реализуются яркие культурно‑массовые мероприятия и внедряются инновационные педагогические практики. Ученики всегда открытые и жизнерадостные. Это заслуга преподавательского состава, который нас регулярно радует своими разработками и победами», — написал Борис Елкин.

Глава города от всей души пожелал школе процветания и благополучия.