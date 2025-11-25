Общество

Межрегиональный форум «Молодежь и закон» пройдет в Пскове

Во вторник, 2 декабря, в библиотеке им. И.И. Василёва состоится Псковский межрегиональный форум «Молодежь и закон». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила старший помощник прокурора Псковской области по связям со СМИ и общественностью Рахиба Сулейманова.

«Форум будет проведен по инициативе прокуратуры Псковской области и станет уникальной площадкой для диалога с молодежью по актуальным вопросам: от цифровой грамотности до способов противодействия негативному психологическому воздействию. В работе форума примут участие представители правоохранительных органов и других государственных ведомств, образовательных учреждений области, а также студенты Санкт-Петербургского, Саратовского и Казанского филиалов Университета прокуратуры РФ, приглашенные специалисты и эксперты», - рассказала представитель прокуратуры области.

В рамках мероприятия пройдут практико-ориентировочные лекции по вопросам медиаграмотности, кибербезопасности и противодействию деструктивных явлений.

«Интерактивный блок для всех желающих даст возможность участникам поучаствовать в мастер-классах ведущих экспертов и специалистов органов прокуратуры области, суда, правоохранительных и контролирующих органов. Среди них – «Миссия спасти» от представителей ГУ МЧС России по Псковской области, на которой специалисты продемонстрируют работу собаки-спасателя, а затем научат основам оказания первой медицинской помощи; «Детектор лжи» от полиграфолога СУ СК России по Псковской области, «Стресс-менеджмент» и «Дискуссионный клуб «Digital – личность» с практикующими психологами, которые поделятся лайфхаками преодоления стрессовых ситуаций, «Огневой рубеж» от ПУ ФСБ России по Псковской области, где участники научатся безопасно обращаться с оружием и даже проверят свою меткость в тире», - отметила Рахиба Сулейманова.

Прокуратура Псковской области совместно с СУ СК России по Псковской области и Псковским городским судом проведет деловую игру, в ходе которой будет смоделирован процесс расследования и рассмотрения судом уголовного дела по обвинению лица в совершении умышленного убийства. Участники форума смогут погрузиться в процесс осмотра места происшествия и узнать, каково это - вершить правосудие, защищать и обвинять.

Интерактивные секции будут открыты для всех желающих.