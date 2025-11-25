Общество

Печорские полицейские рассказали школьникам об ответственности за преступления

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский» совместно с начальником ОУУП и ПДН Морозовой,старшим экспертом МО ЭКЦ УМВД России по Псковской области Смирновым, заместителем начальника ОМВД России- руководителем ГРЛС Лапиной посетили Лавровскую гимназию, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: МО МВД России «Печорский»

Сотрудники, рассказали ребятам о правилах поступления в вузы МВД, о привилегиях. К просмотру был предоставлен профориентированный ролик об обучении в вузах МВД России.

В ходе встречи, у ребят возник большой интерес к работе эксперта. Ребята задавали сотрудникам интересующие их вопросы, на которые получили ответы. Напомнили детям о мерах административной и уголовной ответственности за совершение различных преступлений. Рекомендовали соблюдать правила поведения на улице, в общественных местах.

Также в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, поговорили о безопасности на дорогах в осенне-зимний период времени, в период проведения значимого профилактического мероприятия «#Засветись» напомнили о важности ношения световозращающих элементов.

В ходе профилактических бесед к просмотру был предоставлен ролик: «Думая о будущем, правильно живи настоящим».