Ежегодную премию «Я – волонтёр» запустили в Пскове

Ежегодную премию «Я – волонтёр» запустили в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин в своем Telegram-канале

«Дорогие волонтёры Пскова! Ваш труд не остаётся незамеченным. И чтобы ваши усилия получили заслуженную оценку, запускаем ежегодную премию "Я – волонтёр"», - сказал Борис Елкин.

Премия будет вручаться в пяти номинациях:

«Волонтёр года» (1, 2, 3 место) – за наибольший вклад в волонтёрскую деятельность Пскова.

«Волонтёр Памяти» – за участие в патриотических проектах и сохранение нашей исторической памяти.

«Активный старт» – для тех, кто недавно зарегистрировался на портале ДОБРО.РФ и уже набрал наибольшее количество часов.

«Преданность делу» – за максимальное количество часов в одном направлении волонтёрства.

«Постоянный доброволец» – для тех, кто ежемесячно и стабильно вносит свой вклад.

Заявки и документы принимаются до 3 декабря в электронном виде на почту ee.dolgina@pskovadmin.ru (с пометкой «Я – волонтёр») или в печатном виде по адресу: улица Карла Маркса, 23.

Все вопросы можно задать по телефону 56-41-88 или в сообщениях группы Молодёжного центра.

Результаты конкурса станут известны 5 декабря.