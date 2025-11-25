Ежегодную премию «Я – волонтёр» запустили в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Фото: Борис Елкин в своем Telegram-канале
«Дорогие волонтёры Пскова! Ваш труд не остаётся незамеченным. И чтобы ваши усилия получили заслуженную оценку, запускаем ежегодную премию "Я – волонтёр"», - сказал Борис Елкин.
Премия будет вручаться в пяти номинациях:
Заявки и документы принимаются до 3 декабря в электронном виде на почту ee.dolgina@pskovadmin.ru (с пометкой «Я – волонтёр») или в печатном виде по адресу: улица Карла Маркса, 23.
Все вопросы можно задать по телефону 56-41-88 или в сообщениях группы Молодёжного центра.
Результаты конкурса станут известны 5 декабря.