Общество

ПЛН завершает онлайн-конференцию, посвященную итогам муниципальной реформы

29.11.2025 12:52|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей завершает онлайн-конференцию, посвященную итогам муниципальной реформы. Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в 2023 году. В настоящее время во всех преобразованных округах сформированы органы местного самоуправления. 19 ноября мы объявили о начале онлайн-конференции и призвали читателей задавать интересующие их вопросы. На них ответили в управлении муниципального развития правительства Псковской области. Сегодня мы публикуем поступившие в редакцию ответы и приводим комментарии глав муниципальных образований, ранее ставших участниками реформы.

 

Удовлетворены ли в правительстве Псковской области результатами преобразований районов в муниципальные округа? И почему?

Первые восемь муниципалитетов, которые первыми преобразовались в 2023 году, работают в этом статусе полноценно только 2 года. Остальные только начинают свою полноценную работу в качестве округов. При этом за прошедший период времени можно отметить следующее:

1. Большинству муниципальных округов удалось решить вопросы с квалифицированным управленческим персоналом, когда главы поселения с большим опытом работы заняли должность заместителей глав округов и профессионально работают с территориями уже на уровне округа;

2. Объединение бюджетов позволило муниципальным округам активнее участвовать реализации своих проектов, участвуя в региональных конкурсах, так как у муниципалитетов появилась возможность софинансирования в большем объеме;

3. Объединение позволило за счет перераспределения штатных единиц принять на муниципальную службу в территориальные отделы в границах бывших поселений специалистов на постоянной основе. Как следствие - полноценная работа всех административных зданий на местах, в том числе тех, что были закрыты ранее, в результате слияния сельских поселений;

4. Финансирование вопросов местного значения осуществляется вне зависимости от сезона. В сельских поселениях источник пополнения бюджета - это земельный налог, который поступает в бюджет только в конце года. До сентября, как правило, сельские поселения испытывали сложности с финансированием. У муниципального округа есть иные источники пополнения бюджета, которые позволяют планово выполнять обязательства муниципалитета в течение всего финансового года;

5. Возможность администрации округа осуществлять централизованные закупки позволяет привлекать квалифицированных исполнителей и достигать серьезной экономии бюджетных средств, поскольку объемы закупок, которые проводятся для всей территории, несравнимы с объемом, который требуется каждому отдельному поселению;

6. Централизованные закупки снижают административную нагрузку на заказчиков за счет исключения дублирующих закупок. Квалификация специалистов уполномоченного органа муниципального округа позволяет избежать ошибок в закупочном процессе, что способствует предотвращению нарушений законодательства;

7. Глава округа отвечает за всё происходящие в муниципалитете. Работа руководителей волостных отделов полостью контролируется главой округа. В задачу главы округа входит защита и продвижение интересов округа в правительстве области, профильных министерствах; задача глав терротделов – качественное исполнение хозяйственных вопросов;

8. Главы бывших поселений в качестве сотрудников терротделов получили полное юридическое, материально – техническое сопровождение, освободились от бумажной работы и занимаются только хозяйственной работой;

9. У территорий бывших дотационных поселений появилась реальная возможность получить большее финансирование за счет средств объединенного бюджета, а также за счет региональных и федеральных средств, которые стало возможным привлечь по программам. Это есть еще одна цель реформы – равная возможность развития для всех территорий в округе.

Достигнуты ли цели, которые региональное руководство ставило перед стартом реформы почти три года назад? В чем это выражается?

Елена Тимашова, начальник управления муниципального развития правительства Псковской области:

Цель реформы – это построение эффективной системы муниципального управления, при которой выстроено взаимодействие между органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления одного муниципального образования в границах территории района, как административно-территориальной единицы, а также четко разделен и обозначен функционал всех органов местного самоуправления одного муниципалитета при едином главе, который обеспечивает координацию деятельности всех органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. Сопутствующая задача – это консолидация финансовых, трудовых и имущественных ресурсов в границах одного округа.

Эти цели в настоящее время достигнуты.

В чем, по вашему мнению, заключаются преимущества измененной модели формирования органов местного самоуправления, конкретно — избрания глав? Видите ли вы какие-либо недостатки в этой модели?

Избрание глав муниципалитетов представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, позволяет, в первую очередь, предъявить требования к квалификации главы муниципального образования и к его управленческим навыкам, что особенно важно в системе организации местного самоуправления вновь образованного муниципального образования. Кроме того, повышается роль представительного органа, который не только принимает решение об избрании главы муниципального образования, но и отвечает перед избирателями за качество управления муниципальным образованием, включается в проактивную работу, выстраивая диалог по линии избиратели-собрание-глава.

С чем связано недавнее внесение поправки в Устав Псковской области, изменяющей статус муниципальных глав? Они теперь еще больше становятся звеньями «вертикали власти»?

Поправки в Устав Псковской области в части статуса глав муниципальных образований как лиц, одновременно замещающих муниципальные должности и должности субъекта РФ, связаны с необходимостью приведения норм областного законодательства
в соответствие с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Именно такой статус глав муниципальных образований предусматривает статья 19 названного Федерального закона.

Легко ли теперь губернатору будет снять проштрафившихся или неэффективных глав округов? По каким критериям будет оцениваться их работа и приниматься решения об отставке?

Федеральный закон № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» устанавливает перечень оснований, когда высшее должностное лицо субъекта РФ вправе объявить замечание или выговор главе муниципального образования. Это возможно, когда глава муниципального образования ненадлежащим образом обеспечивает исполнение переданных государственных полномочий. Если в течение установленного Федеральным законом срока глава не исправляет нарушения, ставшие основанием для замечания либо выговора, губернатор имеет право главу отрешить от должности. Еще одним основанием для отрешения от должности главы муниципального образования губернатором является случай, когда глава муниципального образования ненадлежащим образом обеспечивает исполнение полномочий по ряду вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения.

В этой связи основанием для досрочного прекращения полномочий главы в связи с отрешением его от должности будет являться сам факт неисполнения, либо ненадлежащего исполнения главой полномочий.

В Великих Луках в настоящее время сохраняется двуглавая модель. При этом уже приняты законы, которые обязывают город изменить систему управления муниципалитетом. Когда это может произойти, и какова позиция правительства Псковской области относительно грядущего изменения модели управления Великими Луками?

В силу требований федерального законодательства в случае изменения способа избрания главы муниципального образования, новый способ избрания главы применяется после истечения срока полномочий действующих глав муниципальных образований, либо в случае досрочного прекращения полномочий.

Следовательно, в городе Великие Луки глава муниципального образования, возглавляющий местную администрацию, будет избран только после истечения срока полномочий действующего главы муниципалитета.

Планируются ли в правительстве Псковской области еще какие-либо реформы, связанные с муниципальными образованиями и работой органов местного самоуправления?

В настоящее время в Псковской области реализуется комплекс мер по развитию кадрового потенциала муниципальных служащих. В рамках этого комплекса предусмотрены мероприятия, начиная от просветительской и профориентационной работы, целевого обучения, финансовой поддержки молодых специалистов, развития института наставничества до повышения квалификации и переподготовки муниципальных служащих, повышения престижа профессии и формирования единого управленческого кадрового резерва. Основная задача правительства Псковской области максимально уделить внимание повышению квалификации муниципальных служащих, что напрямую влияет на качество предоставления муниципальных услуг и решение вопросов местного значения.

В каких муниципальных образованиях достигнут максимальный прогресс по результатам реформы? В чем это выражается?

Максимальный прогресс можно будет оценить только тогда, когда система заработает как единый механизм. Тогда будет проведен анализ работы всех муниципальных округов.

Как о произошедших изменениях отзываются главы округов и депутаты?

Результаты муниципальной реформы главы муниципалитетов активно обсуждали на заседании правления ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» в начале 2024 года. Именно их консолидированное решение послужило решением 11-ти муниципалитетов инициировать процедуру преобразования районов в округа.

Этот факт сам по себе отвечает на вопрос об отношении глав муниципальных округов к проводимой реформе и связанных с ней изменениях, - заключили в управлении муниципального развития правительства Псковской области.

Вера Кондратьева, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Пыталовского муниципального округа: Мы были первопроходцем, в числе восьми муниципалитетов, которые согласились быть округами. Даже, наверное, не согласились, а это было требованием времени и требованием тех больших поселений, которые посчитали, что, перейдя в округа, они будут более положительно прорабатывать некоторые моменты на своей территории и осуществлять работу, чем это было ранее. 

Иван Белугин, глава Локнянского муниципального округа: Есть политика и политиканство, а есть вопросы на земле. Мы в муниципалитетах работаем ради повышения качества жизни людей.  По сути, это наша главная задача: чтобы люди не заметили этот бесшовный переход от района к округу. По итогам преобразований появляется больше возможностей для развития муниципалитета. 

Источник: Псковская Лента Новостей
