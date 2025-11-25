Общество

Форум «Молодежь и закон» состоится в Пскове 2 декабря

2 декабря в библиотеке имени И.И. Василёва состоится Псковский межрегиональный форум «Молодежь и закон», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной прокуратуре.

Форум проводится по инициативе прокуратуры Псковской области и станет уникальной площадкой для открытого диалога с молодёжью. Мы обсудим самые актуальные темы: от цифровой грамотности до способов противодействия негативному психологическому воздействию.

В работе форума примут участие:

Представители правоохранительных органов и государственных ведомств;

Образовательные учреждения области;

Студенты филиалов Университета прокуратуры РФ из Санкт-Петербурга, Саратова и Казани;

Приглашенные эксперты и специалисты.

В программе форума - практико-ориентированные лекции по вопросам:

Медиаграмотности

Кибербезопасности

Противодействия деструктивным явлениям

Участников ждут увлекательные мастер-классы от ведущих экспертов:

«Миссия спасти» от ГУ МЧС России по Псковской области, демонстрация работы собаки-спасателя и обучение основам первой медицинской помощи

«Детектор лжи» от полиграфолога СУ СК России по Псковской области

«Стресс-менеджмент» и Дискуссионный клуб «Digital – личность». Психологи поделятся лайфхаками по преодолению стресса.

«Огневой рубеж» от ПУ ФСБ России по Псковской области. Учимся безопасно обращаться с оружием и проверяем меткость в тире.

Особый эксперимент - деловая игра. Прокуратура Псковской области, СУ СК России и Псковский городской суд проведут деловую игру, в которой будет смоделирован полный процесс по уголовному делу об умышленном убийстве.

Участники погрузятся в обстановку: