Конкурс маленьких чтецов «Табуреточка» проходит в Пскове

Конкурс маленьких чтецов «Табуреточка» проходит в Доме молодежи в Пскове сегодня, 6 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Федор Егоров

В рамках конкурса могли принять участие все желающие дети Псковской области как в очном так и в онлайн-формате. Все участники внеконкурсной части (онлайн-формат) получают электронные грамоты за участие. На время проведения конкурса в фойе Дома молодежи действовали мастер-классы для всех желающих, зона развлечений от команды «Игры нашего двора», а также кейтеринг.

«Конкурс маленьких чтецов "Табуреточка" проводится уже не первый раз. В прошлом году мы его пробировали. Он получил очень большой отклик от жителей города Пскова. И в этом году мы смогли получить дополнительную поддержку, финансирование, получили грант от Росмолодежи и смогли уже в большем масштабе подойти к организации и проведению этого мероприятия. В этом году мы получили более 100 заявок. У нас среди участников будет 125 детей»,- рассказала руководитель проекта Марина Ярмак.

Руководитель также отметила, что участники разделены на две возрастные группы:

«Есть совсем малыши от 4 до 6 лет и детки постарше от 7 и до 10 лет. Конкурс у нас масштабный, поэтому хотят принять участие и ребята из области. Но не все могут приехать к нам, поэтому для таких ребят у нас была возможность провести в дистанционном формате. Это когда ребенок подключается к прямой трансляции и также выступает перед членами жюри. И также есть внеконкурсная часть проекта, где все детки, которые не подходят по возрасту, не смогли приехать могут присылать свои видео в оргкомитет до 31 декабря включительно. Мы их видео опубликуем у нас в группе "Клуба молодых семей Псковской области" и все такие детки получат электронные грамоты за участие».

Проект «Конкурс маленьких чтецов «Табуреточка» реализуется при поддержке Росмолодёжь.Гранты.