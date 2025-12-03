Общество

Псковская область стала лауреатом федеральной премии за достижения в сфере здравоохранения

Псковская область стала лауреатом федеральной премии «За качество и безопасность медицинской деятельности» и победителем в номинации «За позитивные результаты модернизации первичного звена здравоохранения». Росздравнадзор ежегодно проводит такую оценку в рамках профильной конференции и отмечает органы госвласти субъектов и медицинские организации с наивысшими результатами, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал

За последние пять лет по программе модернизации первичного звена в Псковской области построено и капитально отремонтировано 210 фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и амбулаторий, проведено 52 ремонта в поликлиниках и стационарах, закуплено 232 отечественных автомобиля для медперсонала и пациентов и более девяти тысяч единиц медицинского оборудования. Общий объем финансирования мероприятий превысил 2,5 миллиарда рублей.

«Почетная награда – результат работы всего региона: правительства Псковской области и министерства здравоохранения. Она ещё раз подтверждает, что внедрение современных командных подходов реально улучшает качество медицинской помощи и жизнь людей. Поздравляю всех с заслуженной наградой! Уверен, мы сможем добиться еще больших успехов в сфере здравоохранения», – написал губернатор.