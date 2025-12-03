Общество

Международный день гражданской авиации отмечают 7 декабря

В декабре 1996 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/51/33) провозгласила 7 декабря Международным днём гражданской авиации (англ. International Civil Aviation Day) и настоятельно призвала правительства, а также соответствующие национальные, региональные, международные и межправительственные организации, предпринять соответствующие шаги для его празднования.

Цель Дня — информирование широкой общественности о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие государств-членов, а также об уникальной роли ИКАО (ICAO) — специализированного учреждения Организации Объединенных Наций — в объединении усилий стран по созданию высокоскоростной глобальной транспортной сети на службе всего человечества.

Ассамблея Международной организации гражданской авиации (англ. International Civil Aviation Organization, ICAO) объявила этот День в 1992 году в целях привлечения внимания к успехам международной гражданской авиации и их расширения. Гражданская авиация (англ. civil air fleet) — вид транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты с помощью летательных аппаратов.

ИКАО стала отмечать этот день с 7 декабря 1994 года в связи с 50-й годовщиной подписания Конвенции о международной гражданской авиации (англ. Convention on International Civil Aviation), в соответствии с которой и была создана ИКАО. В дальнейшем это решение и поддержала ООН, пишет calend.ru.

Ассамблея Международной организации гражданской авиации, прежде всего, устанавливает международные нормы гражданской авиации и координирует её развитие с целью повышения безопасности и эффективности. Также в задачи ИКАО входит не только обеспечение безопасного и упорядоченного развития международной гражданской авиации во всем мире, но и различные аспекты организации и координации международного сотрудничества по всем вопросам гражданской авиации, в том числе международных перевозок.

В соответствии с правилами ИКАО международное воздушное пространство разделено на районы полетной информации — воздушное пространство, границы которого устанавливаются с учётом возможностей средств навигации и контроля за воздушным движением.

Одной из функций ИКАО является присвоение аэропортам мира четырёхбуквенных индивидуальных кодов — идентификаторов, используемых для передачи аэронавигационной и метеорологической информации по аэропортам, планов полётов и т.д.

В настоящее время в ИКАО входит 193 государства. Российская Федерация (сначала СССР) является членом организации с 1970 года.

В России гражданская авиация стала зарождаться в первые годы советской власти — в 1923 году была открыта первая авиалиния для перевозки пассажиров Москва — Нижний Новгород протяженностью 420 километров, что стало поводом создания Всероссийского общества добровольного воздушного флота, названного «Добролет». Планирование и развитие авиалиний требовало введения технического контроля за ними. 9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны принял постановление об организации Совета по гражданской авиации. Этот день можно считать датой рождения гражданской авиации в СССР.

Современный мир невозможно представить без авиации. Гражданская авиация используется для перевозок пассажиров, грузов и почты; оказания медицинской помощи населению и проведения санитарных мероприятий; выполнения авиационных работ в отдельных отраслях экономики и научной деятельности, учебных, культурно-просветительных и спортивных мероприятиях; а также поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ и оказания помощи в случае стихийных бедствий.

Глобальная воздушная транспортная сеть выходит за пределы континентов, значительно расширяет местный доступ к иностранным поставкам и рынкам, предоставляет возможности для культурного и социального обмена и укрепляет потенциал реагирования на чрезвычайные ситуации и гуманитарные ситуации во время кризисов и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.

В некоторых странах ряд удаленных населенных пунктов связаны с внешним миром исключительно воздушным путем. Только в России более 20 тысяч населенных пунктов относятся к районам, где авиация является единственным средством обеспечения круглогодичной транспортной доступности.

Кстати, каждые пять лет в юбилейные годы ИКАО (2014, 2019, 2024, 2029 и т.д.) Совет организации определяет юбилейный девиз для Международного дня гражданской авиации. В период между этими юбилейными годами представители в Совете выбирают один девиз на весь четырехлетний период. На период 2015-2018 годов Совет выбрал девиз: «Работая сообща, чтобы ни одна страна не оставалась без внимания». До 2023 года тема Дня была определена как «Продвижение инноваций для глобального развития авиации». С 2024 года девизом выбраны слова: «Безопасное небо. Устойчивое будущее: вместе на следующие 80 лет».

Кампания привлекает внимание к усилиям ИКАО по оказанию государствам помощи во внедрении Стандартов и рекомендуемой практики ИКАО. Главной целью данной работы является оказание помощи в деле обеспечения внедрения этих стандартов в глобальном масштабе с большей степенью единообразия, с тем чтобы все государства имели возможность получать значительные социально-экономические выгоды, обуславливаемые использованием безопасного и надежного воздушного транспорта.