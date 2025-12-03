Общество

Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1997 года

Потребление алкоголя в России в ноябре сокращалось восьмой месяц подряд и приблизилось к минимуму 1997-1998 годов, следует из данных ЕМИСС.

Россияне начали стабильно сокращать потребление алкогольной продукции в апреле этого года — тогда показатель опустился до 8,32 литра на душу населения в последние 12 месяцев. В ноябре он составлял уже 7,63 литра.

Настолько низкие значения были последний раз в 1997-1998 годах — тогда два года потребление держалось на уровне 7,6 литра в расчете на человека. В открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. При этом в 1990-х годах, по данным научных исследований, значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около двух третей в продажах.

Меньше всего алкоголя выпивают на Северном Кавказе: в Чечне его потребление составило лишь 0,11 литра на человека, в Ингушетии — 0,63 литра, в Дагестане — 0,89 литра, в Кабардино-Балкарии — 2,16 литра, в Карачаево-Черкесии — 2,59 литра.

Житель Москвы в ноябре в среднем потреблял 4,76 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга — 6,28 литра. В Новосибирской области по итогам ноября было выпито 8,35 литра на человека за последние 12 месяцев, в Свердловской — 10,34 литра, в Татарстане — 8,27 литра, пишет РИА Новости.