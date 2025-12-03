Общество

Ветеран Великой Отечественной войны Дыгай умер на 107-м году жизни

Ветеран Великой Отечественной войны из Иркутской области, гвардии полковник Василий Дыгай, встретивший Победу весной 1945 года в Праге, умер на 107-м году, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«С болью хочу сообщить, что вчера не стало ветерана Великой Отечественной войны, гвардии полковника Василия Филипповича Дыгая. Для меня было честью познакомится с этим человеком. Василий Филиппович прошел всю войну. Был ранен и всё равно возвращался на фронт», - сказано в сообщении.

Дыгай принимал участие в освобождении Румынии, Венгрии и Чехословакии. Победу встретил под Прагой. В августе 1945-го дивизию перебросили в Монголию. Участвовал в переходе через горные хребты для неожиданного удара по Квантунской армии Японии, пишет РИА Новости.

«Даже в преклонном возрасте Василий Филиппович сохранял военную выправку. Стойкий, отважный человек. Как и практически все представители поколения победителей. В прошлом году Василий Филиппович отпраздновал свой 106 день рождения. С невероятным трепетом и уважением лично поздравил его с юбилеем Великой Победы», - рассказал губернатор.