«Постскриптум»: Прямые линии, домашний арест экс-ректора и новый министр образования в Пскове

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

Время прямых линий: одна закончилась, к другой готовимся

Экс-ректора Ильину перевели на домашний арест, иноагента Шлосберга по третьему уголовному делу отправили в СИЗО

Новый министр образования области – кто он?

Гимназии с изучением основ православной культуры №28 на улице Киселева в Пскове открыло свои двери для учеников

В политическом блоке, как всегда, вместе с обозревателем и главным редактором интернет-портала ПЛН Александром Савенко, будем разбираться в тонкостях политики.

Начало программы в 13.04. Телефон прямого эфира 56-73-72. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

