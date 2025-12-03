В Пскове наградили лучших волонтёров по итогам премии главы города

Торжественный вечер, посвящённый Дню добровольца, состоялся в актовом зале Псковского государственного университета, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.
Фото: Псковский городской молодёжный центр
Центральным событием мероприятия стало вручение премии главы города Пскова в сфере добровольчества.
Более 20 активных жителей города участвовали в конкурсе на соискание премии. Победителей определили в нескольких номинациях.
Номинация «Волонтёр года»:
«Именно благодаря вашим тихим подвигам и ежедневному труду наш город становится добрее, а жизнь многих псковичей – светлее и полноценнее. Спасибо вам за то, что вы есть!», — отметил в своём блоге глава города Пскова Борис Елкин.
Все участники конкурса получили благодарственные письма и подарки от комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи и Молодёжного центра Пскова. Добровольческий центр ПсковГУ также отметил своих активистов.
Кроме того, в ходе вечера состоялась церемония вручения личных волонтёрских книжек новым участникам добровольческого движения.
Отметим, премия главы в сфере добровольчества в Пскове прошла впервые и в будущем будет проводиться ежегодно в конце года.