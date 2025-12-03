Общество

В Пскове наградили лучших волонтёров по итогам премии главы города

Торжественный вечер, посвящённый Дню добровольца, состоялся в актовом зале Псковского государственного университета, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Центральным событием мероприятия стало вручение премии главы города Пскова в сфере добровольчества.

Более 20 активных жителей города участвовали в конкурсе на соискание премии. Победителей определили в нескольких номинациях.

Номинация «Волонтёр года»:

I место — Юлия Бакилева;

II место — Александра Тимофеева;

III место — Дарья Первова;

Номинация «Волонтёр Памяти» — Татьяна Воронецкая;

Номинация «Активный старт» — Мария Столярова;

Номинация «Преданность делу» — Михаил Екимов;

Номинация «Постоянный доброволец» — Милана Уткина.

«Именно благодаря вашим тихим подвигам и ежедневному труду наш город становится добрее, а жизнь многих псковичей – светлее и полноценнее. Спасибо вам за то, что вы есть!», — отметил в своём блоге глава города Пскова Борис Елкин.

Все участники конкурса получили благодарственные письма и подарки от комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи и Молодёжного центра Пскова. Добровольческий центр ПсковГУ также отметил своих активистов.

Кроме того, в ходе вечера состоялась церемония вручения личных волонтёрских книжек новым участникам добровольческого движения.

Отметим, премия главы в сфере добровольчества в Пскове прошла впервые и в будущем будет проводиться ежегодно в конце года.