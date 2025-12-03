Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Начинается видеотрансляция нового выпуска программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

Время прямых линий: одна закончилась, к другой готовимся

Экс-ректора Ильину перевели на домашний арест, иноагента Шлосберга по третьему уголовному делу отправили в СИЗО

Новый министр образования области – кто он?

Гимназии с изучением основ православной культуры №28 на улице Киселева в Пскове открыло свои двери для учеников

В политическом блоке, как всегда, вместе с обозревателем и главным редактором интернет-портала ПЛН Александром Савенко, будем разбираться в тонкостях политики.

Телефон прямого эфира 56-73-72. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

