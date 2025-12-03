Общество

В Псковском филиале университета ФСИН России прошел день открытых дверей

В Псковском филиале университета ФСИН России прошел день открытых дверей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Старшеклассники из средних общеобразовательных организаций Пскова посетили это мероприятие вместе с родителями. Они узнали об особенностях поступления на места за счет средств федерального бюджета в образовательные организации ФСИН России в 2026 году.

Гости приняли участие в экскурсии по территории филиала. Они осмотрели спортивный зал, столовую, общежития и учебные аудитории.

Будущие абитуриенты также познакомились с историей университета, посетив музейную экспозицию и посмотрев видеофильм о Псковском филиале университета ФСИН России.