«Дневной дозор»: Нужно ли ужесточить законодательство в отношении коррупционеров?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли ужесточить законодательство в отношении коррупционеров? В частности, запретить домашний арест и условное наказание?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Экс-ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина, в отношении которой возбуждено несколько уголовных дел по фактам хищения бюджетных средств, отправлена под домашний арест. Новость о том, что Псковский городской суд изменил ей меру пресечения, пронзила псковские телеграм-каналы и новостные ленты, как гром среди ясного неба. Казалось бы, еще недавно госпожу Ильину «взяли под белы рученьки» прямо в университете и отправили под стражу, а на самом деле уже прошло 8 месяцев. За это время защита неоднократно просила суд отправить Ильину под домашний арест, но содержание под стражей продлевали еще на 2 месяца. А потом еще на два, и еще. Казалось, что так может продолжаться до бесконечности, но нет. 4 декабря решением городского суда мера пресечения была изменена на домашний арест по 3 февраля. Отбывать его Ильина будет в Пскове. Ей запретили выходить из жилого помещения, общаться со свидетелями, отправлять почту и использовать средства связи.
Как вообще такое возможно? Человек, шесть лет являвшийся лицом главного вуза Псковской области, по версии следствия, организовал целую схему по присвоению бюджетных средств! Используя трудоустройство несуществующего сотрудника, а также начисляя повышенную зарплату и выплаты подчиненным при условии возврата ей части средств, Ильина присвоила себе свыше 15 миллионов рублей, накупила на них кучу брендовых шубок, сумочек, дорогих украшений, жила в одном из самых дорогих отелей, моталась по «командировкам» в Москву, где у нее две квартиры! И за всё это (пусть и после нескольких месяцев за решеткой) — домашний арест!
Для сравнения, экс-заместитель главы администрации Пскова — начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий, задержанный 22 марта 2024 года по нескольким эпизодам получения взяток в особо крупном размере, находится за решеткой, и, несмотря на его активное сотрудничество со следствием и наличие маленького ребенка, речи о смягчении меры пресечения не идет. А Наталью Ильину — пожалуйста! Есть ли в этом логика? Мы ни в коем случае не защищаем бедных коррупционеров, но… Не нужно ли сформировать какой-то единый подход к антикоррупционному законодательству, например, запретив домашний арест и условное наказание? Или пойти по пути Китая, где за некоторые коррупционные преступления, в частности хищения и взятки, можно «схлопотать» смертную казнь? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Для начала узнаем общую статистику коррупционных преступлений в Псковской области с начала 2025 года, какие виды преступлений коррупционной направленности у нас чаще всего фиксируются и какие в основном избираются меры пресечения для обвиняемых. Эти вопросы мы задали старшему помощнику прокурора Псковской области по связям со средствами массовой информации и взаимодействию с общественностью Рахибе Сулеймановой.
Новость о том, что в отношении экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной изменили меру пресечения, вызвала у председателя законодательного комитета Псковского областного Собрания Алексея Севастьянова недоумение. По его словам, решению отправить ее под домашний арест удивлены не только обыватели, которые не смыслят в уголовно-процессуальных тонкостях, но и люди компетентные. Понятно, что каждый случай индивидуален в зависимости от состава преступлений, возраста человека, степени его вины и отягчающих обстоятельств, но все равно эту историю с мерами пресечения и наказаниями надо как-то систематизировать, убежден Алексей Севастьянов.
Депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман тоже удивилась тому, что экс-ректора ПсковГУ отправили под домашний арест, потому что сегодняшняя тенденция по разным другим правонарушениям как раз обратна. Во-вторых, ее удивил момент, что количество эпизодов, которые вменяются Ильиной, вроде как не сокращается, а меру пресечения смягчили. По мнению Татьяны Пасман, проблема в том, что сегодня в России очень плохо работают принципы юридической ответственности, на которых судьи должны основываться, вынося те или иные решения.
Между тем, председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области, полковник милиции в отставке Джемал Малышев не видит никакой коллизии в том, что одних держат за решеткой, а других — под домашним арестом. Обыватели лучше всех знают, как надо учить, лечить и судить, но всё дело в том, что Уголовно-процессуальный кодекс имеет свои принципы, и один из них — гуманность: не надо применять к человеку наказание сверх того, что требуется, подчеркнул Джемал Малышев и высказал предположение, почему Наталью Ильину сначала держали в СИЗО, а потом само следствие пришло к выводу, что меру пресечения надо смягчить.
Фото: УМВД России по Псковской области
«Не секрет, что я человек с очень богатым прошлым», — говорит о себе арбитражный управляющий, в прошлом председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова. В отношении нее было возбуждено четыре уголовных дела, которые рассыпались, как пыль. В то время от каких-то жестких мер со стороны следствия ее спасла пятая беременность. Она убеждена: пока нет решения суда, никого нельзя «обзывать» коррупционером и обвинять в совершении каких-то деяний. В том числе Наталью Ильину, пока ее вина не доказана. В целом содержание человека за решеткой на стадии следствия (за некоторым исключением) Ульяна Михайлова считает избыточной мерой, хотя и понимает, для чего этот механизм используется.
Коррупция — это серьезное и опасное для государства и его граждан явление, дискредитирующее всю сущность государственного управления. Это грубое и наглое нарушение прав граждан, вседозволенность чиновника перед лицом граждан своего государства, которым они должны служить верой и правдой, но поступают наоборот, констатирует уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Как показывает международная практика, победить коррупцию, к сожалению, невозможно, но уменьшить это явление можно — для этого нужна политическая воля и четкие понятные законы. А самое главное — неотвратимость наказания за коррупционные преступления. Также омбудсмен поделился мнением по поводу того, надо ли ужесточать наказание за коррупцию и дифференцировать меры ограничения прав при предварительном расследовании, когда вина еще не установлена судом.
Безусловно, дело Ильиной наделало много шума. Еще в апреле по просторам интернета вмиг разлетелись и новости о ее задержании, и фотографии с изъятыми при обыске дорогими шмотками и аксессуарами. А теперь общественность не может опомниться от решения отправить ее под домашний арест. Многие считают эту меру пресечения слишком мягкой для такого большого «букета» преступных деяний, которые ей вменяются. Мнения наших сегодняшних собеседников разделились. Есть среди них и те, кто тоже недоумевает по этому поводу, считая, что к антикоррупционному законодательству, включая меры пресечения, надо применять какой-то единый справедливый подход. А есть и те, кто считает дифференцированный подход обычной практикой. Особенно если следствие еще идет. Ведь пока приговор не оглашен — ты не преступник.
Татьяна Иванова