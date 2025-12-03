Псковcкая обл.
Общество

130 продуктовых наборов выдали нуждающимся семьям и пенсионерам в Псковской области

08.12.2025 17:07|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области завершилась акция «Корзина доброты», в ходе которой собрали и выдали 130 продуктовых наборов весом не менее 5 кг каждый нуждающимся семьям с детьми и одиноким пенсионерам, сообщили в группе «Банк еды "Русь" Псков» сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Банк еды «Русь» Псков» сети «ВКонтакте»

Акция проходила 14-15 ноября.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, который оказывает помощь в развитии национальной сети банков еды.

 

Организаторы благодарят всех, кто участвует в этой инициативе, включая фонд за поддержку и волонтеров за их работу в разгрузке, фасовке и раздаче продуктов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
