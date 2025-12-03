Общество

7% псковичей раздражают коллеги, уходящие в отпуск в конце декабря - опрос

Каждый второй пскович (53%) воспринимает уход коллег в отпуск в конце декабря спокойно, а каждый четвертый (25%) — даже положительно. Лишь 7% респондентов относятся к этому отрицательно. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

В этом году россиян ждут рекордно длинные январские каникулы — целых 12 дней. 75% работающих по фиксированному графику псковичей не планируют присоединять к ним отпуска или отгулы. Продлить отдых хотят лишь 9% опрошенных: в конце года намерены взять отпуск 6% респондентов, а после каникул, с 12 января, — только 3%. 16% пока не определились со своими планами.



Мужчины чаще женщин готовы брать отпуск до наступления праздников. Планирующих продлить отдых как за счет присоединения декабрьских дней, так и за счет январских больше среди молодежи до 35 лет.



Уход сослуживцев в отпуск в конце декабря нервирует женщин чаще, чем мужчин. Среди горожан 45+ недовольных больше, чем среди тех, кто моложе