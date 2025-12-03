Общество

Коллектив Псковского театра драмы возложили цветы к мемориалу в Выбутах

В День героев Отечества коллектив Псковского театра драмы возложил цветы к мемориалу героям-защитникам Отечества в Выбутах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имения А.С. Пушкина

9 декабря в России отмечается День героев Отечества. В эту дату чествуют не только предков, но и ныне живущих Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Сотрудники театра почтили память ветеранов, защищавших в прошлом и защищающих нашу Родину сегодня. Цветы возложили к мемориалу, посвященному памяти героев СВО.