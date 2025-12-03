Общество

В Пскове прошел Всероссийский исторический квест «Битва за Москву»

В преддверии Дня Героев Отечества в Доме молодежи прошел Всероссийский исторический квест «Битва за Москву», сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме молодежи.

Фото здесь и далее: группа сети «ВКонтакте» «Дом молодёжи | Псковская область»

Это событие позволило участникам не только вспомнить о значении одного из самых судьбоносных сражений Великой Отечественной войны, но и погрузиться в его историю, отметили организаторы.

Организаторами мероприятия выступили добровольцы Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы. Участники квеста расшифровали донесения, работали с картами и решали исторические головоломки. Они также вспоминали имена Героев, которые отстояли Москву.

По итогам игры определили победителей: первое место заняла команда «Юный спасатель», второе место вручили команде «Воин», а третье место заняли «Патриоты».