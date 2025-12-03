Общество

«Подстрочник»: Оксана Филиппова о реализованных проектах Пушкиногорского округа. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 9 декабря.

В 2025 году на Пушкиногорской земле произошли крупные изменения. В конце апреля был запущен газопровод, который привел в округ голубое топливо. Сразу после запуска газопровода начался прием заявок на догазификацию – подключение частных домовладений. Ведущая обсудит с гостьей студии широкий спектр вопросов, связанных с жизнедеятельностью округа.

Оксана Филиппова расскажет о мероприятиях, проведенных к 80-летию Великой Победы, муниципальной реформе и работе территориальных общественные самоуправления (ТОС).