В Пскове обсудили, как вовлечь молодёжь в православные традиции

В Пскове на площадке Дома молодёжи в рамках XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений прошла молодёжная секция. Мероприятие было организовано Министерством молодёжной политики Псковской области совместно с Псковской епархией и посвящено теме «Привлечение молодежи к православным традициям: методики, практики, современные подходы», сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фото: Центр молодёжи и общественных инициатив

Участие в дискуссии приняли эксперты из сферы молодёжной политики и духовенства. Спикерами выступили Константин Головатский, председатель отдела по делам молодёжи Санкт-Петербургской епархии, иерей Тигрий Агаджанян, руководитель отдела по делам молодёжи Псковской епархии, и Дмитрий Яковлев, министр молодёжной политики Псковской области.

Константин Головатский поделился опытом Санкт-Петербургской епархии, сделав акцент на двух главных принципах работы: развитии молодёжного самоуправления и проектной деятельности. Он рассказал о создании комфортных молодёжных пространств при храмах, о праздновании Международного дня православной молодёжи и масштабных проектах, таких как формирование сводного хора.

Иерей Тигрий Агаджанян рассказал о деятельности молодёжного объединения «Трилучье», созданного при Псковской епархии. Он поделился практическими наработками и методиками работы объединения, направленными на духовное просвещение и организацию досуга молодых людей в рамках православной традиции.

Дмитрий Яковлев отметил важность подобных встреч как «мягкой силы» для диалога между церковью и молодёжью. Он также подчеркнул роль действующего в регионе центра.

«В Псковской области на базе паломнического центра действует круглогодичный центр «Истоки». Каждый заезд в этом паломническом центре открывается колокольным звоном, что является важной частью духовно-нравственного воспитания молодежи», - рассказал Дмитрий Яковлев.

Министр поблагодарил отца Тигрия за плодотворное сотрудничество и анонсировал ряд совместных инициатив, в том числе пригласил для проведение площадки на Детско-родительском форуме, который уже совсем скоро пройдет в Пскове. Дмитрий Яковлев напомнил, что мероприятия Чтений также проходят в Псковском городском молодёжном центре и в молодёжном паломническом центре «Путь добра» в Печорах, который в эту пятницу отметит свой первый год работы.

Завершилась секция открытым диалогом, в ходе которого аудитория задала спикерам, в том числе священникам, ряд острых и неудобных вопросов, что подчеркнуло живой и заинтересованный характер дискуссии.