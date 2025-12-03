Общество

Псковичи представили регион на Всероссийском патриотическом форуме в Москве

В Национальном центре «Россия» проходит Всероссийский патриотический форум. Тема этого года – «Герои сквозь века». Мероприятие традиционно стало площадкой для диалога поколений, обсуждения лучших практик и выработки новых подходов к патриотическому воспитанию в стране, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив».

Фото: Центр молодежи и общественных инициатив

Псковскую область на форуме представляют Вероника Павлова и Андрей Чуфырев . В деловую программу включены лекции, дискуссии, телемосты и мастер‑классы с участием ведущих экспертов, военнослужащих, государственных деятелей и Героев России.

«Мы успели погрузиться в очень разные, но важные темы: от разговора о патриотизме с Героями СВО до обсуждения как культурный код влияет на нашу личность. Очень круто находиться среди единомышленников, заряжаться идеями и заводить новые знакомства», – поделилась впечатлениями Вероника Павлова.