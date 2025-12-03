Общество

Международный День прав человека празднуют 10 декабря

10 декабря отмечается Всемирный день прав человека (англ. Human Rights Day), установленный Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1950 года.

Фото: freepik

В этот день всем государствам и заинтересованным организациям было предложено принять участие в мероприятиях, посвящённых этому событию.

Дата 10 декабря была выбрана в честь принятия Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека (англ. Universal Declaration of Human Rights, UDHR) — первого международного документа, провозгласившего неотъемлемые права, принадлежащие каждому человеку независимо от его расы, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

Декларация была принята вскоре после окончания Второй мировой войны, в ходе которой были нарушены права миллионов людей, включая право на жизнь.

Декларация включает в себя широкий перечень политических, гражданских, социальных, культурных и экономических прав. Она переведена более чем на 570 языков, что свидетельствует об универсальном характере и масштабах распространения документа. На основе Декларации были разработаны другие международные соглашения.

Права человека влияют на каждого человека и расширяют возможности людей и сообществ, позволяя им строить лучшее будущее. Соблюдение прав человека и вера в их потенциал как способ создания мира, в котором мы хотим жить, поможет сделать его более мирным, равноправным и устойчивым.

В последнее десятилетие Всемирный день прав человека проходит под различными лозунгами, такими как: «Человеческое достоинство и справедливость для всех нас», «Недискриминация», «Правозащитники во всём мире, борющиеся за искоренение дискриминации», «Чествуем права человека!», «Мой голос имеет значение», «20 лет борьбы за ваши права», «Права человека 365 дней в году», «Борись за чьи-то права сегодня!», «Молодёжь выступает в защиту прав человека», «Восстановить лучше, чем было», «Равенство — сокращение неравенства, продвижение прав человека», «Свобода, равенство и справедливость для всех», «Наши права, наше будущее, сейчас», пишет calend.ru.

В России в этот день различными общественными, правозащитными и образовательными организациями проводятся мероприятия, направленные на просвещение населения по вопросам прав человека и их защиты, а также на разъяснение сути права и деятельности правовых институтов.

Каждые 5 лет 10 декабря, в годовщину провозглашения Всеобщей декларации прав человека, проходит церемония вручения премии ООН в области прав человека. Она была учреждена в 1966 году для награждения тех, кто внёс выдающийся вклад в дело поощрения и защиты прав человека, и впервые была вручена в 1968 году.