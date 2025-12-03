Общество

Уполномоченные по правам человека Северо-Запада обменялись опытом в сфере пробации

В Санкт-Петербурге под председательством Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области Сергея Шабанова состоялось заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека в Северо-Западном федеральном округе. В заседании принял участие и выступил с информацией Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен.

Фото здесь и далее: Псковский омбудсмен

Заседание Координационного совета посвящено пробации и одному из её главных этапов – ресоциализации осуждённых. По данному вопросу региональными уполномоченными по правам человека проводится постоянная и напряжённая работа, направленная на защиту общества, в которое возвращаются отбывшие свой срок осуждённые, а также совместно с другими органами власти – профилактику рецидивной преступности.

В заседании Корсовета выступили с докладм: помощник начальника ГУФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Елена Кузнецова, врио начальника 2 отдела Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Станислав Свиридов, а также директор АНО «Центр социальной адаптации осужденных «Воскресение» Михаил Головизин. Каждый из них выступил с глубоким и интересным докладом о работе в системе пробации, рассказал об успехах и обозначил проблемы, требующие разрешения на государственном уровне. После выступлений они подробно ответили на вопросы региональных уполномоченных по правам человека.

В ходе заседания участники Координационного совета обсудили работу системы пробации в регионах Северо-Запада России. Каждый рассказал о роли уполномоченного по правам человека в этом значимом процессе, привёл примеры из своей практики.

Итогом заседания стали выработанные предложения по совершенствованию системы пробации, которые будут направлены в федеральные органы власти.

Второй день работы Координационного совета уполномоченных по правам человека в СЗФО прошёл в Волховском районе и получился очень насыщенным и продуктивным.

В ходе рабочей встречи с главой Волховского района Александром Налётовым и первым заместителем главы администрации Людмилой Красновой уполномоченные по правам человека познакомились с деятельностью органов местного самоуправления, инфраструктурой и особенностями социально-экономического развития муниципального образования, а также о ключевых итогах уходящего года. Руководители района подробно и откровенно ответили на вопросы уполномоченных – в частности, о трудностях, возникающих при выделении земельных участков льготным категориям граждан, восполнении трудовых ресурсов, повышения их квалификации для работы на ведущих предприятиях района.

Завершился рабочий день региональных уполномоченных по правам человека посещением и знакомством с работой исправительного центра ГУФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В этом пенитенциарном учреждении отбывают наказание осуждённые к принудительным работам за преступления небольшой или средней тяжести, либо за совершение тяжкого преступления, совершённых впервые. Например, в центре содержатся граждане, которые осуждены за совершения дорожно-транспортных происшествий или неуплату алиментов; есть и те, кого за примерное поведение перевели сюда из исправительных колоний. Центр рассчитан на 226 человек и заполнен почти целиком. По сути, это общежитие «строгого режима», живётся здесь вполне комфортно, но есть обязательное условие: каждый должен работать. Трудятся осуждённые на местной кондитерской фабрике, расположенной поблизости. Уполномоченные по правам человека изучили условия, в которых они отбывают наказание, не только посмотрев все помещения в общежитии, включая «одиночки» для нарушителей режима, но и побывали на производстве, где трудятся осуждённые.

В завершении рабочей поездки, Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов познакомил коллег с обеспечением и соблюдением культурных прав в Ленинградской области на примере ознакомления со Староладожским историко-архитектурным и археологическим музеем-заповедником. Во время экскурсии прозвучало много интересного о Старой Ладоге – «первой столице» Северной Руси и важнейшем опорном пункте на древнем торговом пути «из варяг в греки». Далее региональные уполномоченные по правам человека посетили «Музей истории города Волхов», расположенный в доме академика Генриха Графтио – главного инженера строительства Волховской ГЭС. Экскурсию вела коренная волховчанка Ирина Пузанова. Её рассказ о строительстве ГЭС, о героизме населения города в войну, о создании алюминиевого завода и о железнодорожном узле Званка (через который шли грузы в блокадный Ленинград) заставил замереть и слушать, затаив дыхание. У многих на глазах были слёзы.

Следующее заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека Северо-Запада запланировано к проведению в конце мая — начале июня 2026 в Псковской области — регионе с не менее уникальной и богатой историей.