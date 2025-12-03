Общество

Балонный газ и новогодние украшения обсудил Общественный совет Новоржевского округа

Общественный совет при главе Новоржевского муниципального округа начал свою работу 9 декабря, сообщается на странице главы округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

В состав совета вошло 9 человек: председателем избран Александр Глебов, заместителем председателя Александр Семенов и секретарем совета избрана Наталья Фёдорова.

«На заседании в первую очередь совместно обсудили вопросы, волнующие сегодня население, в частности доставка балонного газа, вопросы водоснабжения. Обсудили и взяли в работу новые вопросы. В частности, рассказала о планах по благоустройству территории возле здания администрации в рамках программы формирования комфортной городской среды», - сообщила Любовь Трифонова.

Она также ознакомила членов совета с возможностью участия Новоржевского округа во Всероссийском конкурсе по благоустройству общественных территорий.

«Одним из предложений было благоустройство старинной улицы города ул. Комсомольской, на которой сегодня имеется ряд объектов, которые нуждаются в ремонте и обустройстве: детская и спортивная площадка, пруды, зелёные насаждения. Обсудили вопросы по украшению города к Новому году. Общественным советом решено предложить всем организациям украсить свои здания и территории к Новому году, чтобы придать городу праздничный облик. Поступило ходатайство установить городскую елку возле Дома культуры. Взяли этот вопрос в работу. А как вы считаете, уважаемые жители Новоржевского муниципального округа? Где лучше установить нашу новогоднюю красавицу?» - добавила глава округа.