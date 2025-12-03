Общество

Как изборские столяры создавали произведения искусства, рассказали в музее-заповеднике

В Изборске бережно хранят память о мастерах столярного дела, чьи руки создавали не просто предметы быта, а настоящие произведения деревянного зодчества. Сегодня уникальные образцы их творчества можно увидеть в музейных экспозициях, а имена мастеров — в исторических хрониках. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе музея‑заповедника «Изборск».

«Столяр – это не просто человек, который делает мебель, это мастер, изготавливающий настоящее произведение искусства. Зародилась эта профессия еще в древней Руси. С появлением массовых производств на мебель ручной работы упал спрос. Сейчас такая мебель - подлинная роскошь», - отметили специалисты музея-заповедника.

Формы, конструкции, характер украшений, материалы, применяемые для изготовления столярно-мебельных изделий, и способы их обработки видоизменялись в течение многих веков вместе с изменением хозяйственного и культурного уклада жизни народа.

Мебель, создававшуюся в нашей стране до революции, можно разделить на две группы: народную мебель и мебель для имущих классов. Русская народная мебель, образцы которой можно увидеть в крестьянских избах, была создана еще в глубокой древности. Основными предметами домашней обстановки были лавка, скамья, табурет с круглым или квадратным сидением, стол и шкаф простых форм.

Столяры делятся на две группы: белодеревщики и краснодеревщики. Краснодеревщики работают с дорогими породами древесины и выполняют особенно сложные операции по отделке. Белодеревщики работали с обычными породами и их изделия были более доступными. Для обработки материала у каждого мастера были специальные инструменты: циркуль, рашпиль, стамеска, скребок, ножовка, ручная дрель и др.

Среди изборян были столяры, которые занимались изготовлением изделий не только для себя, но и для других жителей. В 1920-40 гг. в Изборске работало несколько мастеров по изготовлению мебели. Один из них - Сергей Клишко, арендовал дом по улица Печорская, 15, где располагалась столярная мастерская. Основы своего мастерства он передавал молодым изборянам.

Иван Хаан, столяр, мастер по дереву (улица Печорская, дом 32, дом утрачен), изготавливал прялки, телеги, колеса, любую мебель, маслобойки и другие предметы домашнего обихода. У него учились столярному мастерству многие юноши Изборска и окрестных деревень: Павел Воронков, столяр, плотник (улица Колхозная), Сергей Хорлунов, столяр (улица Колхозная), Василий Воронков, столяр, занимался резьбой по дереву (улица Печорская, дом 16), Николай Мельников, столяр, плотник (улица Веровская, дом 15), Петр Савосткин, столяр (улица Печорская, дом 18), Сергей Кокорев (улица Веровская). В дальнейшем они тоже стали мастерами своего дела. Также известны П. Березкин, С. Щербаков, Н. Смирнов, который учился у своего отца Н. Смирного.

В экспозиции «Русские и сето. Одна земля, общая история» в доме купца Шведова вы можете увидеть предметы мебели, сделанные руками Сергея Кокорева. В Никольском соборе находится крест «Распятие Христово» работы Н. Смирнова.