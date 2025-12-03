Общество

«Люди труда»: Человек, который видит рассветы и рисует снежинки песком

«Все профессии нужны, все профессии важны» — эту простую истину каждый знает с детства. Но на практике популярность рабочих специальностей падает: молодежь часто стремится к «престижным» должностям в офисе. А что, если настоящий престиж — в честном труде, который приносит видимый результат и душевное удовлетворение?

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Люди труда» мы поговорили с человеком, который нашел свое призвание в, казалось бы, неприметной профессии. Профессиональный дворник с десятилетним стажем Иван Рязанов рассказал, почему он с удовольствием наводит чистоту у Детской областной больницы Пскова и во дворах города, что его вдохновляет и как сделать так, чтобы руками работать стало снова почетно.

— С чего начался ваш профессиональный путь?

— Я переселился в Псков, на родину отца, в 2015 году из Приднестровья. Учился и заканчивал учебное заведение в Полоцке (Беларусь) по специальности лесное хозяйство. После колледжа мне поступило хорошее предложение быть рабочим на металлургическом предприятии в Челябинской области. Переехав туда, я проработал водителем автопогрузчика, потом восемь лет в Москве — плотником в монтажном управлении. Когда переехал в Псков, решил начать с профессии дворника: предложений много, специальных навыков не требует. Начинал на набережной реки Псковы и в Финском парке. Там получил первый опыт, навыки работы с инструментом и хорошее знакомство с городом и его жителями.

— Руководитель называет вас профессиональным дворником. А в вашем понимании, что это значит?

— Профессиональный дворник — это человек, который любит свою работу и обладает опытом. Я начинал простым дворником и наработал навыки. Это умение самостоятельно планировать день: профессионал не нуждается в постоянном контроле, он сам себе начальник. Это создает благоприятные условия и для работника, и для руководства.

— Опишите свой стандартный рабочий день, учитывая, что вы работаете на двух участках.

— Рабочий день начинается в 6 утра с уборки контейнерных площадок и урн. Сначала дворник убирает «источники мусора», а потом наводит порядок на закрепленной территории. Это стандартный 8-часовой день, но руководство с пониманием относится, особенно зимой: вышел пораньше, выполнил работу — и ты свободен. Работа по факту, а не «от звонка до звонка». Зимой, конечно, ответственность больше: ты отвечаешь за безопасность людей, все должно быть расчищено и посыпано. Физической нагрузки при снегопадах больше. Но в целом работа в течение года распределена равномерно.

— Почему в нашей стране рабочие профессии до сих пор не считаются престижными? Вы же пришли целенаправленно?

—Да, целенаправленно. Но я считаю, тенденция меняется. Государству нужны рабочие руки для сильной экономики и суверенитета. Сейчас в многих сферах рабочие получают хорошую зарплату, организации создают условия. А что касается престижа - я с удовольствием гуляю в любую погоду. В этом есть элемент романтики. Летом видишь рассветы, зимой — первый снег, забеленные деревья, фонарное освещение. Идешь и заряжаешься на работу. Я, бывало, даже снежинки песком рисовал, посыпая дорогу. И функционально, и красиво: человек видит не просто грязь, а узор.

—Что бы вы посоветовали тем, кто еще не определился с профессией?

—Не бояться ошибиться. Если есть тяга к какому-то направлению — идите. Но не прекращайте учиться. Сейчас много возможностей: дистанционно, заочно. Выбрав рабочую специальность, можно параллельно получать высшее образование. С возрастом взгляды меняются, и с высшим образованием будет проще переквалифицироваться, если поймете, что это не ваше. Работа в рабочей профессии ничего не отнимет, она дает разностороннее развитие и мышление. Я нашел себя здесь. Быть человеком труда — значит производить материальные блага, честно зарабатывать и получать уважение. Это и есть настоящий престиж.

Татьяна Иванова

«Люди труда» — это цикл программ, направленный на популяризацию рабочих и инженерных профессий, представителей которых в настоящее время так не хватает.