Общество

Псковский СОБР «Гепард» отработал огневую подготовку на полигоне Росгвардии

10.12.2025 20:40|ПсковКомментариев: 0

На полигоне регионального управления Росгвардии прошли учебно-тренировочные мероприятия специального отряда быстрого реагирования «Гепард». Основной акцент сделали на совершенствовании навыков огневой подготовки в условиях, максимально приближенных к реальным, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В ходе занятий сотрудники спецподразделения отработали стрельбу из пистолетов Ярыгина, автоматов и пулеметов Калашникова по мишеням на различных дистанциях, со сменой огневых позиций и в движении, а также применили светошумовые гранаты для дезориентации условного противника.

На полигоне также воссоздали типовые тактические сценарии, с которыми спецназовцы могут столкнуться при выполнении служебно‑боевых задач. Особое внимание инструкторы уделили скорости и точности поражения целей, слаженности действий в составе группы, грамотному использованию укрытий и маневров при смене позиций.

По итогам занятий командование отметило высокий уровень подготовки личного состава и соответствие навыков сотрудников современным требованиям к спецподразделениям.

 

Полученные в ходе тренировок умения позволят бойцам СОБР «Гепард» эффективнее выполнять задачи по обеспечению правопорядка и борьбе с преступностью на территории Псковской области.

