Общество

26% псковичей ищут себе замену, увольняясь с работы - опрос

26% псковичей при увольнении принимают участие в поиске замены себе.К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения страны, имеющие опыт увольнения с работы.

Каждый пятый (20%) делает это по собственной инициативе, еще 6% — по просьбе работодателя. Найденными преемниками одинаково часто оказывались сотрудники со стороны и внутренние кандидаты.



Чем выше уровень дохода, тем активнее увольняющиеся включаются в процесс поиска сотрудника, который будет работать на их месте: среди горожан с доходом от 150 тысяч рублей в месяц 31% занимаются поиском замены по собственной инициативе, а 8% — по просьбе работодателя.

