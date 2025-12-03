Общество

В ГД предложили внедрить единый механизм записи ребенка на продленку

Внедрить единый и понятный механизм записи ребенка на продленку в школе, в том числе через цифровые сервисы, предложила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, соответствующее обращение на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

«В целях прозрачности и управляемости системы целесообразно внедрить единый понятный механизм записи ребенка на продленный режим работы школы, в том числе через цифровые сервисы, с предоставлением родителям информации о режиме работы, содержании программ и педагогах», — сказано в письме.

Согласно обращению, также предлагается организовать регулярную оценку удовлетворенности родителей качеством групп продленного дня (ГПД).

В документе Лантратова напомнила, что по действующему законодательству решение об организации продленки относится к компетенции образовательной организации и принимается с учетом мнения родителей. Глава думского комитета предложила перевести продленку из локальной инициативы отдельных школ в статус общесистемной нормы с обязательным учетом потребностей семей.

Лантратова считает необходимым закрепить на федеральном уровне, что каждая государственная школа при наличии подтвержденного родительского запроса и достаточных ресурсов обязана обеспечить возможность посещения ГПД, прежде всего, для обучающихся 1-4 классов, с перспективой расширения практики на 5-6 классы.

В качестве основы такого подхода предлагается ввести обязательное ежегодное анкетирование родителей учащихся начальной школы как официальный инструмент выявления потребности в продленке. Проводить анкетирование предлагается при приеме в первый класс и далее не реже одного раза в год в конце учебного года в бумажной или электронной форме.

В такое анкетирование предлагается включить вопросы о потребности в продленном режиме, желаемом графике (по времени и частоте посещения), приоритетных видах деятельности и особенностях здоровья ребенка, пишет РИА Новости.

Кроме того, инициативой предусматривается установление порогового критерия, при достижении которого школа обязана организовать не менее одной группы продленного дня, либо предложить альтернативное решение.

По мнению Лантратовой, целесообразно предусмотреть введение для школ обязательной самостоятельной оценки ресурсного обеспечения ГПД, а на ее основе и с учетом региональной практики разработать и утвердить несколько типовых моделей продленного режима: базовую (минимальный стандарт) с пребыванием ребенка до 16.30-17.00 с питанием, выполнением домашнего задания, прогулкой и расширенную, предусматривающую работу до 18.00-19.00, расширенный набор спортивных, творческих и проектных программ, сочетание бюджетного финансирования с возможной частичной родительской платой за отдельные дополнительные услуги при обязательном установлении льгот для социально уязвимых категорий семей.