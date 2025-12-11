Общество

Эксперт раскрыл хитрости маркетологов перед Новым годом

Перед праздниками россияне активно покупают новогоднюю атрибутику, и маркетинговые уловки играют здесь важную роль. Одна из первых хитростей маркетологов, продвигающих новогодние товары, — это ранние продажи, рассказал эксперт по кросс-маркетингу, «Лучший предприниматель Свердловской области-2024» в номинации «Маркетинг и продвижение» Лейсан Шамсутдинова.

«Многие супермаркеты начинают продажи еще в октябре. Главная цель ранних продаж заключается в том, чтобы растянуть период покупок и увеличить общую прибыль. Если бы супермаркет начал продажи за три недели до 31 декабря, то большинство людей купили бы только основное. Благодаря этой хитрости супермаркеты увеличивают прибыль в 2-3 раза», - раскрыла маркетолог.

Следующая хитрость – это грамотное расположение новогодних товаров, благодаря чему происходит фокусировка на создании праздничной атмосферы и импульсных покупок.

«Достигается это через специальные выкладки на палетах, корзинках, дисплеях, привлекающих внимание и увеличивающих незапланированные траты», - добавила Лейсан Шамсутдинова.

Следующий пункт – это ценообразование с пиковыми ценами в начале сезона и скидками в конце. Сюда же можно отнести разные акции, такие как «3 по цене 2», продажи комплектов, подарки за покупку, как свои, так и партнеров через кросс-маркетинг, благодаря чему поднимается средний чек, пишет RuNews24.ru.