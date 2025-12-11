Жительницы СЗФО планируют потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках в среднем 8 000 рублей — опрос Авито

Авито Реклама и Авито Услуги провели опрос среди жительниц Северо-Западного федерального округа старше 18 лет, чтобы определить список наиболее популярных процедур в новогодние праздники, а также праздничные тренды в индустрии красоты. Удалось выяснить, что к концу года спрос смещается в сторону маникюра (68%), стрижек (53%), окрашивания (52%) и косметологии (25%). Чаще всего о новых салонах и праздничных предложениях на услуги салонов и мастеров женщины узнают от друзей и коллег, а также из рекламы на площадках электронной коммерции.
В преддверии новогодних праздников более половины жительниц Северо-Западного федерального округа (61%) планируют посещение салонов красоты или частных мастеров. Чаще всего женщины посещают салоны или бьюти-мастеров раз в месяц — так ответили 47%. Приходят в салоны или к мастерам несколько раз в неделю 9% респонденток, раз в неделю — 15%.
Планируете ли вы посещать салоны красоты или частных мастеров во время новогодних праздников?
Ответ
Доля ответов респондентов %
Да, у меня уже есть запись
34%
Да, но еще не определилась с услугами
27%
Планирую заниматься бьюти-процедурами дома
13%
Нет, не планирую
26%
Самыми популярными услугами в сфере красоты перед новогодними праздниками в Северо-Западном федеральном округе стали маникюр (68%), стрижки (53%), окрашивание волос (52%) и косметология (25%). Четверть опрошенных жительниц округа (25%) планируют педикюр, а 20% — визит к массажисту.
Какие бьюти-процедуры вы запланировали на новогодние праздники?
Услуга
Доля ответов респондентов %
Маникюр
68%
Стрижка
53%
Окрашивание волос
52%
Косметология
25%
Педикюр
25%
Массаж
20%
Восстановление волос
17%
СПА
15%
Женщины чаще всего пробуют новые бьюти-процедуры ради того, чтобы нравиться себе — так ответили 67% участниц опроса. Ещё 32% готовятся к праздничным мероприятиям и поэтому выбирают дополнительные услуги. Акции и скидки воодушевляют 21% респонденток, 16% вдохновляют советы друзей. Для 12% поводом записаться на услугу становятся подарочные сертификаты, а 10% хотят попробовать трендовые процедуры, о которых говорят блогеры.
О выгодных предложениях салонов красоты, стилистов, косметологов и массажистов респондентки чаще всего узнают от друзей и коллег (61%). Ещё 19% обращают внимание на рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах, а 13% — из контента бьюти-блогеров. Информацию из рекламы в поисковиках получают 11% опрошенных, а из наружной рекламы — 9%.
Чаще всего жительницы Северо-Западного федерального округа планируют потратить на бьюти-процедуры перед новогодними праздниками не более 5 000 рублей — так ответили 48% опрошенных. 26% ориентируется на бюджет от 5 001 до 10 000 рублей, 12% — от 10 001 до 20 000 рублей. Бюджет более 20 000 рублей планируют 8% респонденток. В среднем женщины планируют потратить на бьюти-процедуры перед Новым годом 7 987 рублей.
Какую сумму вы планируете потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках?
Сумма
Доля ответов респондентов %
До 3 000 рублей
22%
От 3 001 до 5 000 рублей
25%
От 5 001 до 10 000 рублей
26%
От 10 001 до 20 000 рублей
12%
От 20 001 до 30 000 рублей
5%
Более 30 000 рублей
3%
По сравнению с прошлым годом траты на бьюти-услуги у большинства остались на прежнем уровне — об этом сообщили 28% опрошенных. 30% отметили небольшое увеличение расходов, ещё 16% — значительное. Незначительное снижение бюджета указали 6%, существенное — 7%.
*исследование проводилось среди 10 000 жителей России в возрасте от 18 лет