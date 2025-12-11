Общество

Ресурсы для мам и карта желаний: Детский фонд устроил в Пскове встречи с психологом

Псковское областное отделение Российского детского фонда провело серию практических встреч с психологом‑практиком Валентиной Самышевой. Мероприятия были организованы для мам и направлены на поддержку их эмоционального благополучия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде.

Фото здесь и далее: Детский фонд Псковской области

Первую встречу посвятили ресурсам: что дают ресурсы, а что забирают, как пополнять их запас и в каких вещах искать поддержку. На занятии участницы погрузились в работу с метафорическими ассоциативными картами – инструментом, позволяющим через образы и символы осознать внутренние резервы и найти способы их восполнения.

С помощью карт и поддержки психолога мамы проанализировали собственные источники энергии и поддержки, выявили скрытые ресурсы, о которых не задумывались ранее, и освоили техники самоподдержки в повседневных ситуациях.

«Большое спасибо за возможность лучше узнать себя и познакомиться с таким инструментом, как метафорические карты! Давно интересовалась ими, но не было возможности попробовать» – поделилась впечатлениями участница встречи.

На втором занятии участницы перешли от внутреннего анализа к внешнему проектированию. С помощью техники «Карта желаний» мамы сформулировали личные и семейные цели, визуализировали мечты в виде образов и символов, а кто-то уже наметил первые шаги для реализации задуманного.

Организаторы отмечают, что обе встречи прошли в теплой и душевной атмосфере. Участницы получили не только новые знания, но и эмоциональную разрядку, а также возможность поделиться переживаниями с теми, кто понимает их ситуацию.

Встречи состоялись в рамках проекта «Добрые руки» при поддержке правительства Псковской области.