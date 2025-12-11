Общество

Мошенники обманули псковичей под предлогом «декларирования сбережений»

Злоумышленники обманным путем завладели деньгами ряда жителей Пскова, Великих Лук и Порхова на общую сумму около 500 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, к некоторым жителям региона по телефонам и в мессенджерах обратились незнакомцы, которые представлялись правоохранителями и сотрудниками банковской сферы. И, в частности, под предлогами якобы необходимости перевода денежных средств на «безопасные счета», а также декларирования сбережений ввели собеседников в заблуждение.

Кроме того, некоторых своих жертв злоумышленники лишили денег при осуществлении на интернет-сайтах операций купли-продажи товаров, в том числе брендового сотового телефона.

В итоге потерпевшие не досчитались в общей сложности около полумиллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.