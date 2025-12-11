Общество

Игравший злодеев в «Маске» и «Криминальном чтиве» Питер Грин найден мертвым

Актер Питер Грин, известный по ролям в фильмах «Маска» и «Криминальное чтиво», был найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке, сообщает The New York Post со ссылкой на полицию и менеджера артиста Грегга Эдвардса.

Питер Грин (Фото: Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / ТАСС)

Признаков насильственной смерти не обнаружено, точная причина смерти будет установлена судмедэкспертом. Менеджер отметил, что 60-летний Грин был «одним из величайших актеров нашего поколения» и «замечательным другом».

Актер должен был начать съемки в январе с Микки Рурком в триллере «Талисманы». Наиболее известной его ролью считается Дориан Тайрелл в фильме «Маска» с Джимом Кэрри и Кэмерон Диаз. Также Грин сыграл Зеда в «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино и снялся более чем в 95 фильмах, включая «Тренировочный день», «Закон неизбежности» и «Бриллиантового полицейского», пишет РБК.