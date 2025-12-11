Общество

«Лабубомания» и «нацмессенджер»: в 2025 году в русском языке зарегистрировали 90 новых слов

Ученые и специалисты Института лингвистических исследований Российской академии наук (ИЛИ РАН) на основе анализа российских СМИ описали уже как минимум 90 новых слов и словосочетаний, появившихся в 2025 году в русском языке. Среди новых слов — «лабубомания» и «нацмессенджер», рассказал доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН, руководитель группы словарей новых слов Валерий Ефремов.

«К примеру, мы зафиксировали слова "вайб-программирование", "брейнрот-персонаж", "зумерский", "нацмессенджер", "лабубный", "лабубоман"», - рассказал ТАСС ученый и уточнил, что при доработке данных 2025 года специалисты ИЛИ РАН ожидают как минимум еще не меньше двухсот неологизмов.

Новые слова и словосочетания отражают процессы, возникающие в языке как в зеркале жизни российского общества. Например, в 2025 году в русском языке появилось словосочетание «банковский абьюзер», обозначающее человека, который ищет «выгодные ставки в разных банках» и «переводит деньги с вклада на вклад», что может сообщать о существующей проблеме. Другая польза от регистрации новых слов заключается в том, что человек может узнавать их значения, встречаясь с ними в интернете, например значения таких слов, как «кофе-рейв» и «чатгейт», не зарегистрированных ни в каких иных источниках.

По мнению Валерия Ефремова, в ближайшее время в толковые словари обязательно войдет слово «вайб», которое «очень важно» для современной культуры и обрастает множеством производных слов; войдут многие слова, которые связаны с аббревиатурой «ИИ» (искусственный интеллект), и слово «нейросети», потому что вещи, обозначаемые ими, хотя и возникли недавно, но глубоко проникли в жизнь людей. При этом есть слова, которые резко появлялись в русском языке в прошлые годы, но в нем не прижились и быстро из него ушли или еще уйдут, например «тамагочи», «бала-баяна» и «квадробер».

Другими словами и словосочетаниями, появившимися в русском языке в 2025 году, являются «байкшеринг», «бедроттинг», «бумераскер», «вайб-кодер», «инфлейшеншип», «гиблификация», «манки-брэнчинг», «сигналгейт» и множество иных. Дополнительно в конце 2025 года ИЛИ РАН планирует опубликовать второе, расширенное и дополненное, издание «Словаря русского языка коронавирусной эпохи» — лексикографический проект, содержащий более 7200 новых слов и словосочетаний, появившихся в русском языке в период пандемии начала 2020-х годов.

Лексикографический ресурс «Новое в русской лексике. Словарные материалы» ИЛИ РАН — это электронная база данных, в которой можно искать неологизмы русского языка как по опубликованным словарям новых слов, так и по электронным материалам РАН. В 2024 году электронный ресурс стал победителем Конкурса лучших инновационных проектов в сфере науки и высшего образования в Санкт-Петербурге. В электронной базе ресурса на данный момент зарегистрировано около 8300 слов, выражений и значений, которые в тот или иной период истории языка были лексическими или семантическими новациями. Лексикографическая работа в ИЛИ РАН началась в 1960-х годах под руководством доктора филологических наук Надежды Котеловой.