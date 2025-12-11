Общество

Журавль на псковской земле: от древних летописей до наших дней

Слово «журавль» зафиксировано в словаре псковских слов ещё в 1607 году — это свидетельствует, что на территории Псковской области эти птицы известны с давних времён. Историческая связь региона с журавлями подчёркивается и топонимикой: знаменитая Изборская крепость стоит на Жеравьей горе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото здесь и далее: Александр Абрамов

В Печорском районе журавли встречаются на небольших клюквенных болотах севернее Изборска и в районе деревень Высокий Мост и Терехово (Лавровской волости). Обычно скопления журавлей наблюдаются на местах их кормежки – полях с убранными зерновыми.

Звуковые сигналы птиц очень разнообразны и похожи на мелодию медного духового музыкального инструмента – валторны. В разное время года можно слышать звонкое «кур-лы – кур-лы». Если птицы поют дуэтом, то одна начинает запев со слога «кур», а вторая подхватывает «лы». Иногда такое исполнение песни может быть признаком того, что пара заключила брачный союз.

В скоплениях журавлей на местах кормёжки можно наблюдать «танцы», когда одна или несколько птиц демонстрируют своеобразные движения (прыжки, повороты на месте, поклоны).

В начале августа отдельные семьи начинают объединяться сначала в небольшие, а потом во всё более многочисленные стаи, ведущие кочевой образ жизни в поисках удобных мест для отдыха до самого отлёта на зимовку.