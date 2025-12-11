Общество

День приёмов участников СВО и членов их семей пройдёт в Псковской области

В региональной общественной приемной «Единой России» в Пскове представители Ассоциации юристов России 22 декабря с 10.00 до 12.00 проведут прием участников специальной военной операции и членов их семей по юридическим и правовым вопросам, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении партии.

По всем вопросам можно обращаться как лично (по адресу: улица Гоголя, 9, предварительная запись по телефону: 66-25-12), так и в режиме «горячей линии» по телефону: 66-25-12.

Кроме того, приёмы будут организованы на базе местных общественных приемных председателя партии «Единая Россия» в городе Великие Луки и районных центрах области.

Тематические единые дни приема участников СВО и членов их семей на площадке приемных партии «Единая Россия» проходят каждый месяц, напомнили в реготделении. Их посвящают вопросам в различных сферах. Поддержка участников СВО и членов их семей является приоритетным направлением народной программы партии.