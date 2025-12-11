Общество

Умерла народная артистка России Ирина Андрианова

Скончалась народная артистка РФ, актриса Тверского академического театра драмы Ирина Андрианова, сообщил театр.

Фото: Тверской областной академический театр драмы

«Утром 15 декабря после тяжелой болезни ушла из жизни народная артистка России, актриса Тверского академического театра драмы Ирина Андрианова (19.10.1949 – 15.12.2025). Коллектив театра глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким, поклонникам таланта Ирины Васильевны Андриановой», - говорится на странице Тверского драмтеатра в социальной сети «ВКонтакте».

По данным сайта театра, Андрианова родилась в городе Люберцы Московской области. В 1971-1974 годах работала в Ульяновском и Таллиннском драматических театрах, с 1974 года – в Тверском театре драмы, пишет РИА Новости.