Общество

Число принятых в гражданство России лиц сократилось на треть

Число лиц, которых приняли в российское гражданство, сократилось на 30,1% — до 110,8 тыс. Это следует из данных МВД за январь–сентябрь 2025 года.

Среди лидеров по числу получивших российский паспорт оказались граждане Таджикистана, Казахстана, Украины, Армении и Узбекистана, подчеркнула научный сотрудник центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ Президентской академии Юлия Флоринская.

Такая тенденция объясняется как ужесточением контроля при выдаче паспортов, так и тем, что в 2022–2024 годах многие жители новых субъектов уже получили гражданство. Поэтому в 2025 году эта тенденция стала постепенно замедляться.

Сегодня подход к натурализации стал более избирательным: приоритет смещен с количественного увеличения числа граждан на качественные показатели — безопасность государства, социальная совместимость и лояльность новых граждан, отмечает доцент кафедры частного права ГУУ Владимир Попов. По его словам, предпочтение сейчас отдается временным формам пребывания, когда иностранцы работают в стране ограниченный срок и затем возвращаются на родину, пишут «Известия».