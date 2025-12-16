Общество

К 65‑летию полёта Гагарина выпустят VR‑игру о первом космонавте

Группа студентов Владимирского государственного университета (ВлГУ) разрабатывает игру виртуальной реальности, имитирующую полет Юрия Гагарина в космос. Проект планируется реализовать до конца 2026 года, сообщил разработчик, студент вуза Денис Калараш.

«Разрабатываемый нашей командой проект представляет собой VR-экспириенс, посвященный заре мировой космонавтики. С помощью технологий виртуальной реальности, реалистичного окружения и исторической точности мы позволяем пользователю пережить первый опыт эстетического взаимодействия человека с космосом — полет Юрия Алексеевича Гагарина», — сказал Денис Калараш.

По его словам, проект стал победителем конкурса «Студенческий стартап», он направлен на вовлечение молодежи в тему отечественной и мировой космонавтики (возраст аудитории игры составит 10–17 лет). Разработчики подробно изучили документацию и материалы, связанные с полетом Гагарина. «Игра на данный момент в активной фазе разработки, планируем выпустить в декабре 2026 года. Сейчас у нас имеется прототип, который мы возим на выставки», — пояснил разработчик.

12 апреля 2026 года исполнится 65 лет первому полету человека в космос, пишет ТАСС. Его совершил советский космонавт Юрий Гагарин на корабле-спутнике «Восток». Полет длился 1 час 48 минут, за это время «Восток» совершил один виток вокруг Земли.