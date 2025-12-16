Общество

Оливье на Новый год приготовят более 60% россиян — опрос Роспотребнадзора

Подведены итоги тематического опроса проекта Роспотребнадзора «Санпросвет», сообщили Псковской Ленте Новостей региональном управлении. Всего на вопросы о санитарной гигиене и пищевой безопасности ответили более 111 тысяч россиян.

Изображение: «Санпросвет» / ВКонтакте

Первый опрос на тему «Правильное питание и личная гигиена школьников» был приурочен к старту нового учебного года. Он показал, что более 96% опрошенных ни в коем случае не отправят ребенка с признаками простуды в школу, обязательно дадут ему сменную обувь, научат правильно чихать и кашлять.

Старт второго опроса был дан во Всемирный день здорового питания. В этот раз обсуждались вопросы безопасной обработки продуктов, санитарные нормы, необходимые для защиты здоровья. Выяснилось, что более 75% опрошенных соблюдают правила пищевого соседства и не покупают продукты в местах несанкционированной торговли. При этом моют руки перед едой более 84,5% жителей России, прошедших опрос.

Завершающей темой серии опросов стала подготовка к праздникам. 60,3% проголосовавших проводят генеральную уборку квартиры перед Новым годом, а 60,8% готовят традиционный салат оливье. Свыше 86% опрошенных обязательно ставят на праздничный стол фрукты и овощи. 54,2% опрошенных следят за сбалансированным питанием, но 44,5% все же не забывают баловать себя вкусными блюдами на новогодних каникулах.