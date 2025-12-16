Общество

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области за неделю выросла на 44%

С 8 по 14 декабря на территории Псковской области продолжается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора, зарегистрировано 6 419 случаев ОРВИ, что на 44,4% выше уровня предыдущей недели. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 65,4%.

В городе Пскове зарегистрировано 3431 случаев ОРВИ, или 53,5% от общего количества по региону. За неделю госпитализировано 68 человек с симптомами ОРВИ, что на 16 случаев больше, чем на предыдущей неделе.

В структуре циркулирующих вирусов определялись вирусы гриппа и респираторные вирусы негриппозной этиологии.

Зарегистрировано 86 случаев гриппа, в том числе 57 – у детей.