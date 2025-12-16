Общество

В Псковской области проводят плановую переконсервацию приборов радиационного контроля

В декабре сотрудники Государственного казенного учреждения Псковской области «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» выполняют плановые работы по переконсервации дозиметрических приборов. Об этом сообщается в группе управления в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «ГКУ ПО "Управление ОД в ЧС"» / «ВКонтакте»

Мероприятия проводятся в строгом соответствии с «Инструкцией по консервации дозиметрических приборов гражданской обороны». В ходе регулярной проверки условий хранения парка приборов радиационной разведки и контроля, специалисты определили устройства, которые нуждаются в проведении регламентных работ.

Основная задача переконсервации — обеспечить длительную и надежную сохранность техники. Для этого из приборов извлекается и полностью просушивается влагопоглотитель (силикагель), после чего устройства герметично упаковываются в специальные чехлы.

Для обеспечения качества работ используется современное оборудование: сушильный шкаф ШС-40-02 СПУ с принудительной конвекцией для тщательной просушки силикагеля и ножной импульсный запайщик с обрезкой пленки HUALIAN SFTD-600, который создает надежную герметичную упаковку.

Своевременная переконсервация приборов, таких как ДП-5В, позволяет поддерживать их в постоянной технической готовности.