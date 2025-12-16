Общество

Юрист рассказала, кому в Псковской области положена 13-я зарплата

В преддверии конца года работники все чаще интересуются, в каких случаях выплачивается так называемая 13-я зарплата, является ли она обязательной для всех работодателей Псковской области и как определяется право на такую выплату. Эти вопросы прокомментировала старший юрист ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru Светлана Шабронова.

«С юридической точки зрения важно понимать, что такого понятия, как "13-я зарплата", в Трудовом кодексе РФ не существует. Речь идет о годовой премии, которая относится к стимулирующим выплатам и не является обязательной частью заработной платы. 13-я зарплата может выплачиваться только тем работникам, для которых ее получение прямо предусмотрено законом либо локальными нормативными актами организации и при условии соблюдения всех установленных требований. В первую очередь право на такую выплату возникает у сотрудников, если условия годовой премии четко зафиксированы в коллективном договоре, положении о премировании или трудовом договоре», — пояснила Светлана Шабронова.

По словам юриста, для отдельных категорий государственных и муниципальных служащих выплата годовой премии может быть предусмотрена нормативными актами — например, постановлениями правительства РФ, указами президента или региональными законами. В ряде регионов и муниципалитетов годовые премии также могут устанавливаться для работников бюджетной сферы — образования, здравоохранения, культуры — через отраслевые соглашения или нормативные акты субъектов РФ. Кроме того, право на получение годовой премии может зависеть от достижения конкретных показателей. Если в положении о премировании закреплены критерии, такие как выполнение плана, отсутствие дисциплинарных взысканий или показатели качества работы, премия полагается тем сотрудникам, которые соответствуют этим условиям.

По результатам опроса, проведенного аналитиками hh.ru среди более двух тысяч работающих россиян, большинство работников в России и в Северо-Западном федеральном округе пока что не рассчитывает на получение 13-й заработной платы по итогам года. 9% опрошенных жителей СЗФО заявили, что их работодатель выплачивает 13-ю зарплату или премию ежегодно и планирует сделать это в текущем году. Еще 3% указали, что выплаты носят избирательный характер и касаются только отдельных сотрудников или отделов.

Кроме того, 4% добавили, что обычно такой бонус есть в компании, но не в этот раз. 21% опрошенных на момент опроса не смог точно ответить о планах по выплатам, поскольку информации от работодателя еще не поступало и этот вопрос на стадии решения. При этом 63% респондентов заявили, что в их компаниях просто не существует такой практики.