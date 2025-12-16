Общество

Пожарный из Великих Лук стал участником экстремального телепроекта

Пожарный из Великих Лук Игорь Башин стал участником экстремального проекта канала РЕН ТВ под названием «Победители», сообщили Псковской Ленте Новостей в дирекции по маркетингу и цифровым коммуникациям канала РЕН ТВ.

Фото и постеры здесь и далее: РЕН ТВ

В этом проекте участники, среди которых пожарные, полицейские, сотрудники служб спасения и бойцы спецназа, выполняют сложные задания на скорость, силу и смекалку. Суперприз проекта – квартира в Москве.

Проект «Победители» отличается высокой степенью опасности. Участники преодолевают полосу препятствий, разработанную для спецподразделений, и выполняют спортивные и тактическо-боевые задания. Впервые на телевидении стрельба становится обязательной дисциплиной соревнования.

Игорь Башин имеет опыт в боевых искусствах. Он занимается карате, боксом, самбо и грэпплингом. Игорь является победителем открытого турнира Псковской области по кикбоксингу и турнира по тайскому боксу в Великом Новгороде.

Новый выпуск проекта «Победители» выйдет на канале РЕН ТВ 20 декабря в 23:15.